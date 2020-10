B en W van Tilburg weigeren referendum over Wijkevoort

UPDATE Mysterie opgelost: vernielde en gestolen flitspaal in Moergestel was ‘dummy’ van de gemeente

14:21 MOERGESTEL - De donderdagavond omver getrokken en ontvreemde flitspaal in Moergestel was een 'dummy’ van de gemeente. Dat bevestigt verkeerswethouder Dion Dankers, die ‘ontzettend boos’ is over de afloop. ,,We gaan ook aangifte bij de politie doen.”