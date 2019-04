‘Baarschotse postduif’ is succes, brievenbus wordt volop gebruikt

Gemiddeld drie brieven per week, dat was voor de initiatiefnemers van de brievenbus het minimum aantal brieven om van het project een succes te maken. ,,Als we dat niet halen moeten we concluderen dat de moderne tijd ons heeft ingehaald. Dan stoppen we ermee”, zei Jac Linnemans op 11 maart, nadat oud-burgemeester Ryan Palmen de rode brievenbus had onthuld.



Maar zeven weken later zijn er al 125 brieven gepost. ,,Daarmee hebben we de doelstelling voor het hele jaar al bijna gehaald”, aldus een trotse Linnemans. 125 brieven in zeven weken. Dat zijn er zo'n 17 per week in een dorp met ruim 225 inwoners. Hoe verklaart Linnemans het succes in deze tijd van email? ,,Ja, we hebben wel internet in Baarschot. Glasvezel zelfs! Maar we hebben in Baarschot ook een bedrijfje in steunkousen. Daar komt behoorlijk wat post vandaan, maar volgens onze vrijwilligers zit er ook veel andere post tussen.”