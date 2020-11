Baasjes genoeg, nu nog oppashonden

Raad Tilburg stelt besluit over 8,5 miljoen voor Hall of Fame uit, ‘Eerst onderbou­wing kosten zien’

23 november TILBURG - Het besluit over een kredietverstrekking van 8,5 miljoen euro voor de renovatie van de Hall of Fame is maandag door de gemeenteraad uitgesteld. De fracties willen eerst het definitieve kostenplaatje en een second opinion afwachten.