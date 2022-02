Babbelen over bier, buren en boefdoef. Tilburg heeft veel podcasts en ze zijn allemaal anders

Kiele Kiele is terug. Of carnaval in Kruikenstad doorgaat als vanouds is twijfelachtig, maar dat weerhoudt dj’s Nemo Leijten, Maarten Schmitz en Dirk Stolk niet om een tweede seizoen van hun podcast over carnaval in te spreken. De tune van deze Tilburgse onlinetalkshow is geleend van carnavalskraker Kiele, Kiele van Toon Hermans.