Bach, Beethoven en Mozart op het Pater van den Elsenplein ‘Je hoort de ademhaling en ziet de emotie’

TILBURG - Om het 25-jarig bestaan te vieren trakteert Concertzaal Tilburg de stad en zijn omgeving op busconcerten. In de Classic Express krijgen bezoekers korte hoogtepunten uit de klassieke muziek opgediend door een van de beste pianisten van eigen bodem. Maandagavond was de aftrap op het Pater van den Elsenplein.

Quote Als je zo dichtbij zit, zie je dat hij heel vlug zijn handen gebruikt Roza Yarahmadi Als jongetje kwam Jan Willem Rozenboom regelmatig in het Muziekgebouw in Eindhoven. Tijdens een van die bezoekjes zag hij dat de Russische pianist Svjatoslav Richter, toen al op leeftijd, voor de zekerheid zijn bladmuziek liet omslaan door een assistent. Nu is het niet zo dat Rozenboom niet meer uit het hoofd kan spelen of te lui is om zelf een pagina om te slaan, maar om het ook jeugdige publiek bij het concert te betrekken had de pianist bedacht om de geschiedenis zich te laten herhalen en vroeg hij of Roza Yarahmadi (9) hem even wilde helpen terwijl hij een stuk van Beethoven speelde.

,,Heel leuk”, zei de Tilburgse. ,,Als je zo dichtbij zit, zie je dat hij heel vlug zijn handen gebruikt en dat hij heel veel motivatie en ervaring heeft”, zegt Yarahmadi, die zelf gitaar en keybord speelt. ,,Ik hou van rustige en snelle muziek, maar niet ertussen in.” Ze bracht ‘s ochtends met groep 6 van basisschool Panta Rhei al een bezoekje aan de Classic Express, de rijdende concertzaal van het Prinses Christina Concours waar Concertzaal Tilburg de komende maand gebruik van maakt. Want de concertzaal bestaat 25 jaar en trekt met de bus de wijken in.

Klinkt als een echte concertzaal

Quote Zo vreemd is deze setting niet, want in coronatijd speelden we ook even voor dertig man Jan Willem Rozenboom , Pianist Basisscholen brengen dan een bezoek en twee keer per avond zijn 35 personen welkom voor een concert. In de bus, uitgerust met een akoestisch systeem waardoor het binnen klinkt als in een ‘echte’ concertzaal, speelt Rozenboom stukken van onder andere Mozart, Chopin en Liszt en vertelt hij wat over de meest populaire passages uit de klassieke muziek, zoals het veel in films gebruikte Claire de Lune.

En de pianist vertelt hoe Johann Sebastian Bach, wellicht onbedoeld, de basis vormde voor ‘Brabant’ van Guus Meeuwis. Want toen Rozenboom de muziek daarvoor schreef, studeerde hij gelijktijdig aan de Goldbergvariaties van Bach. Een gedeelte daarvan, gespeeld met de linkerhand, vormt de inspiratie waar Rozenboom voor de rechterhand op de piano de melodie van ons onofficiele volkslied overheen schreef. ,,Ontzettend leuk om te doen”, zei Rozenboom over de busconcerten. ,,En zo vreemd is deze setting niet, want in coronatijd speelden we ook even voor dertig man.”

Persoonlijker

,,Dit is een pareltje. Zo inspirerend, waardevol en rijk”, zegt Simone Houben. ,,Iets meemaken wat live gebeurd en wat niet via YouTube of wat dan ook wordt afgespeeld. En leuk om te zien hoe kinderen erbij betrokken worden.” Houben komt normaal gesproken ook in de grote Concertzaal. ,,Dit is directer. Je hoort de ademhaling en ziet de emotie. Dat maakt het persoonlijker.”

De Classic Express staat nog tot en met donderdag op het Pater van den Elsenplein. In de rest van de maand worden ook het Wagnerplein in Tilburg-Noord, winkelcentrum Heyhoef in de Reeshof en het Theaterplein in Udenhout aangedaan. 30 april is het afsluitend concert in de grote Concertzaal. Alle bezoekers van de Classic Express krijgen daarvoor ook een kaartje.