Bakker Floor van Lieshout is Hofleverancier: ‘Ik ben vereerd dat dit in mijn generatie gebeurt’

De familie Van Lieshout had de avond in tweeën gedeeld. De eerste helft was bedoeld voor genodigden. Daarna waren er optredens van artiesten als Karin Bloemen en Snollebollekes, waar ook klanten van de bakkerijen aanwezig konden zijn.

Tijdens het eerste deel van het feest overhandigde burgemeester Weterings de Tilburgse Ereprent aan de familie Van Lieshout. Hij vertelde hoe het bedrijf, in 1922 opgericht in de Hoefstraat door Harrie van Lieshout, is gegroeid tot zestien filialen, de grootste bakkerij in Midden-Brabant. „Er stroomt ondernemersbloed door jullie aderen. Het zit in het dna van de familie. De gemeente Tilburg is trots op dit bedrijf dat zich staande heeft weten te houden, in voor- en tegenspoed.”

Tekst gaat verder onder de video.

Kers op de taart

Vervolgens kende hij uit naam van de koning het predicaat Hofleverancier toe aan het bedrijf. „Dat was voor ons wel de kers op de taart”, aldus Floris van Lieshout, die met zijn drie broers en zijn ouders het bedrijf leidt. „We hebben hier anderhalf jaar naartoe geleefd.”

,,Het idee van deze avond was van een vriend van me die feesten organiseert. Er zijn 550 genodigden. Personeel, familie, vrienden en zakelijke relaties. In het tweede deel van de avond zijn er 1000 mensen, klanten die hebben gespaard om erbij te kunnen zijn. Het is vet als je dit met 1000 klanten kunt delen.”

Quote Ik wist het al twee weken geleden, maar ik heb het voor me weten te houden Floris van Lieshout, over het predicaat Hofleverancier

„Ik ben vereerd dat dit in mijn generatie gebeurt”, vervolgt Floris van Lieshout. ,,En ik ben trots op het predicaat Hofleverancier. Het bedrijf wordt aan alle kanten doorgelicht. Je moet echt van onbesproken gedrag zijn. Ik wist het al twee weken geleden, maar ik heb het voor me weten te houden. Hoe moeilijk dat soms ook was. Het was fantastisch om de oprecht verbaasde blikken bij mijn ouders te zien. We hebben die onderscheiding gekregen omdat we een toegevoegde waarde hebben.”

Minder werkdruk

Een van de mensen die in het zonnetje gezet werden, was Ruud van Iersel. Tegenwoordig stuurt hij de banketafdeling aan. Van het personeel is hij met 38 jaar het langst in dienst bij het bedrijf. „Sinds ik 18 was”, zegt hij. „Ik zat nog op de bakkersopleiding. Die maakte ik af, terwijl ik al bij Floor van Lieshout werkte. Ik ging meteen de bakkerij in. Toen ik begon was het alleen Floor en een knecht. Ik kwam daar als tweede bij.”

,,Sinds die tijd is er veel veranderd. In die tijd was alles handwerk. Er zijn machines bij gekomen die veel van het werk hebben overgenomen. De werkdruk is daardoor minder. Vroeger werkte je continu. Nu kun je gemakkelijker vrij krijgen. Maar ook dan ben je er de hele tijd mee bezig.”

Quote We hebben hart voor de zaak. Op vrije dagen tijdens de kermis kom ik toch helpen Françoise van Gool, Werknemer Floor van Lieshout

„We hebben hart voor de zaak”, valt Françoise van Gool hem bij. „Je hoort bij de familie. Ik ben er als snotpin komen werken. Mijn dochter werkt nu ook bij de bakkerij. Als ik vrij heb tijdens de kermis en de bouwvak ga ik erheen om te helpen.” Ook andere personeelsleden vertellen hoezeer ze zich bij het bedrijf betrokken voelen. Het bedrijf denkt met hen mee, en de producten die ze verkopen hebben kwaliteit.

Dat zeggen ook bezoekers van het tweede deel van de avond. Sommigen zijn al jaren klant bij Floor van Lieshout. Op de nummers van Karin Bloemen dansen ze de zaal in. Het is het begin van een serie optredens die het predicaat gezelligheid dubbel en dwars verdienen. Bloemen zingt een medley van Nederlandse liedjes die het Eurovisie Songfestival gewonnen hebben. „Gezellig”, lacht Stassi van der Schoot. „Ik had niet anders verwacht van Van Lieshout.”

Volledig scherm John West op het podium van 013 bij het eeuwfeest van Floor van Lieshout. © Johan Wouters/Pix4Profs