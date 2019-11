Baksteengooiers filmen hoe ze ruit van Clau vernielen in Tilburg: 'Dit voelt zo onveilig’

Vrouw stelselma­tig met riem geslagen door vriendje en oma

16:57 BREDA/TILBURG - Een jonge Tilburgse is vorig jaar meer dan een maand lang stelselmatig vernederd en mishandeld door haar vriendje en zijn oma. Tegen de zeer kwetsbare 23-jarige Tilburger is vrijdag tachtig uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijke jeugddetentie geëist bij de rechtbank in Breda.