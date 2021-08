Bakwagen botst tegen boom in Oirschot, bestuurder gewond

Erfgoedken­ners hekelen plan voor woning in unieke sacristie in missiehuis Tilburg

3 augustus TILBURG - Er is geen neogotische kapel met sacristie in Tilburg die zo goed bewaard is gebleven als die in het missiehuis aan de Bredaseweg. Sterker nog: ook landelijk is er ‘geen gelijk voorbeeld' dan die bij klooster Rooi Harten. Dus maken erfgoedverenigingen en een reeks kenners bezwaar tegen het plan om een woning in de sacristie van het missiehuis te maken.