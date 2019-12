Balende gemeenteraad: dan maar Omroep Tilburg

,,We balen vooral dat we hier staan". Die uitspraak van Ineke Couwenberg, fractievoorzitter van het CDA, tekende de frustratie in de gemeenteraad. Nu samengaan tussen Dit is Tilburg en Omroep Tilburg - beide dongen in de race voor de lokale zendmachtiging tot 2025 - nu niet haalbaar bleek, kon de raad niet anders dan kleur bekennen. ,,Het is als kiezen tussen je broer en je zus”, zei Peter van den Hoven (LST).

Lees ook PREMIUM Lokale zender Tilburg: verdeelde raad wil tijd kopen Lees meer

Uitgezonderd de VVD en ONS Tilburg - afwezig in verband met de maandag bevallen fractievoorzitter Linda Oerlemans - gaf de raad het voordeel van de twijfel aan Omroep Tilburg. Dat verzorgt al tien jaar uitzendingen op lokale radio en tv alsmede internet en krijgt opnieuw 133.000 euro subsidie per jaar. ,,We hebben ontzettend getwijfeld", zei Couwenberg. ,,Eigenlijk zou je risico willen nemen en voor Dit is Tilburg (DIT) willen kiezen. Dat straalt energie uit die je raakt in het hart.”

Quote Wij hebben het gevoel dat we op momenten die ertoe deden wel de juiste inspannin­gen hebben geleverd. Maar misschien was het niet genoeg Marcelle Hendrickx, Wethouder Mediazaken D66

Yusuf Celik (PvdA), sprak van een ‘per definitie ongelijkwaardig speelveld’: je weet wat je hebt, maar niet wat je krijgt - anders dan beloftes. En de mediawet verbiedt de lokale politiek inhoudelijke bemoeienis met het media-aanbod. ,,Beide kandidaten worden positief beoordeeld, maar onder aan de streep is Omroep Tilburg in het voordeel, daarin volgen we Burgemeester en Wethouders Er is onvoldoende vertrouwen dat DIT het daadwerkelijk kan”, zei Bas Verberk (D66). De VVD koos wel voor DIT omdat die evenementen als kermis, carnaval en sinterklaas wil tonen en een betere verbinding zou hebben met de stad.

Telefoontje van Hans Smolders

De zwarte Piet voor het ongemak onder de volksvertegenwoordigers ging naar D66-wethouder Marcelle Hendrickx, óók vanuit coalitiepartijen CDA en VVD. Zij zag pas vrijdag jongstleden een ultieme poging stranden om beide partijen tot samengaan te bewegen. Maar er was nota bene een telefoontje van Hans Smolders (in de eindfase van herstel van twee longoperaties) voor nodig geweest om vast te stellen dat het Commissariaat voor de Media wél bereid was tot twaalf weken uitstel voor een raadsadvies.

Was die fusie wel mogelijk geweest als Hendrickx zich daarvoor al eerder persoonlijk had ingespannen? Ze had dat in elk geval moeten proberen, stelde Celik. De Mediawet roept lokale bestuurders daar ook toe op als er meerder kandidaten zijn, vulde Couwenberg aan. De wethouder stak namens het college de hand een eindje in eigen boezem. ,,Wij hebben het gevoel dat we op momenten die ertoe deden wel de juiste inspanningen hebben geleverd. Maar misschien was het niet genoeg.”

Naar gezamenlijke aanvraag