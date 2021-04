Balkonbrand in Tilburg, brandweer kan voorkomen dat vlammen naar binnen doorslaan

Grote controle op lijnbussen tussen Tilburg en Turnhout: wapen gevonden, zwartrij­ders betrapt, coronaboe­tes en drugs op zak

30 maart TILBURG - De Belgische politie heeft dinsdagmiddag dertien lijnbussen tussen Tilburg en Turnhout gecontroleerd in de strijd tegen drugstoerisme via het openbaar vervoer. In totaal werden 81 reizigers gecontroleerd. In heel wat gevallen was er iets niet in de haak.