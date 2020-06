Ballonvaarders willen ook weer de lucht in: ‘Een Boeing zit vol, wij blijven aan de grond’

Wat heeft corona voor gevolgen voor de ballonvaart?

,,Sinds de coronamaatregelen in maart zijn afgekondigd, mogen wij de lucht niet in. Logisch, dat snap ik. Op de grond, voor en na het varen, lukt het nog wel om anderhalve meter afstand te bewaren. In de mandjes gaat dat uiteraard niet. Bovendien hebben wij meerdere mensen in de mandjes nodig als gewicht. Zonder een bepaald aantal per mand ben je te licht en mag je niet varen. Dat willen we ook niet, om veiligheidsredenen. En die veiligheid gaat voor alles."