Bank 15 stopt, kleine eetzaakjes dakloos: ‘Moeilijk om iets te vinden in Tilburg’

Vooral op het moment is er niks te vinden, vertelt Charlene Oliveira van Canthino de Brasil. ,,Ik kan geen vierduizend euro per maand betalen alleen al aan huur”, zegt Oliveira. Ze is nog altijd aan het rondkijken voor een locatie.



Bij BAO en De Falafelbar zijn ze al gebaat met een ruimte van 60 vierkante meter, niet duurder dan 2000 euro per maand. Omdat het afhalen en bezorgen is mag het zowel een horeca- als winkelpand zijn.



,,Nooit gedacht dat we niks in Tilburg zouden vinden”, zegt Raimond. Inmiddels kijken ze of ze samen met Pepijn Houben van Point Blank (Mexican/Asian fusion) verder kunnen. De tijd begint te dringen: ,,Zondag is onze laatste dag.”