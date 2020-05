Bank 15 verlaat de Spoorlaan (en komt mogelijk elders in de stad terug)

TILBURG - De creatieve hotspot Bank 15 verlaat de Spoorlaan en gaat voorlopig online verder met het stimuleren van ondernemers, muzikanten en kunstenaars. Op een later moment wil de organisatie van Bank 15 een ander pand betrekken, het liefst in de binnenstad. ,,Daar zoeken we naar. We blijven in Tilburg", zegt oprichter Jerry Opier.

Bank 15 streek zo'n vijf jaar geleden neer aan de Spoorlaan 350. Jerry Opier en zijn team organiseerden meer dan driehonderd evenementen voor jonge ondernemers en muzikanten. Bovendien steunen ze Tilburgers die rondlopen met een idee voor een foodconcept of restaurant . Die kregen de kans een jaar lang te experimenteren.

Op de begane grond van Bank 15 waren vier balies met keukens waar de bezoekers maaltijden konden bestellen. De keuze wisselde frequent: veganistisch, Peruaans, Italiaans, Braziliaans, Broodje per centimeter. Ook was er een bar met onder meer Kraft Bier. Die brouwerij zat lange tijd in het pand van Bank 15.

‘Onwijs veel mensen’

Het concept met de mini-restaurantje was een groot succes, weet Opier. ,,Het was fantastisch, er kwamen onwijs veel mensen. Maar wij zijn geen horecamensen en er ging veel tijd in zitten. Horeca was geen doel op zich, maar een manier om mensen bij elkaar te brengen.” Ondanks dat: de foodcorners bij Bank 15 waren een begrip in Tilburg. Volgens Opier trok Bank 15 met alle activiteiten zo'n 200.000 bezoekers.

Het idee om terug te gaan naar het oorspronkelijke doel van Bank 15, het stimuleren van talent, leefde al langer. De laatste tijd kwamen veel dingen bij elkaar: het pand heeft een nieuwe eigenaar, de corona-crisis zette alle activiteiten stop en als in juni de horeca open mag mist Bank 15 een terras om voldoende inkomsten te verwerven. ,,We zijn in goed overleg met de eigenaar tot deze oplossing gekomen", zegt Opier.

Talentvolle muzikanten

Bank 15 neemt afscheid van de locatie, niet van het concept. Volgens operationeel manager Fenne Verhoeven gaan de activiteiten van Bank 15 in Tilburg gewoon door. ,,We willen de community online verder uitbouwen en we gaan door met events als Kweektuin voor talentvolle muzikanten.” Bank 15 werkte al samen met partners als The Hall of Fame, Club Smederij en de LocHal en blijft dat doen.