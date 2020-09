Bankje ter ere van tien jaar Brabantse Hoeders: ‘Hier bij een mooi brugske’

OISTERWIJK - ,,Tekst onthulling Hoedersbank”, leest Paul Spapens voor. Er klinkt gelach. Met op zijn neus een Brabantse rood-wit geblokte leesbril gaat hij verder. ,,Op deze plaats krijg je een primair gevoel van geluk, het is zo’n mooie natuurplek.” Spapens is de voorzitter van Stichting de Brabantse Hoeders, die dit jaar tien jaar bestaat. Ter ere daarvan krijgen de Hoeders een bankje aan de Oude Hondsbergselaan.

Het bankje staat vlak naast de oever van de Reusel in Oisterwijk. ,,Hier bij een mooi brugske dat alleen voetgangers en fietsers toelaat.” En kan het nóg beter dan het bankje op het exacte middelpunt van Brabant te plaatsen? Drie kilometer verderop, in Moergestel, ligt ook nog eens het middelpunt van de Benelux. ,,Het is een gemeente die goed bedeeld is met middelpunten”, lacht Spapens.

Het bankje is ontworpen door Hoedster Pien Storm van Leeuwen. Ze is beeldend kunstenaar en dichter en heeft een zelfgeschreven gedicht in het bankje laten graveren. ,,Uit liefde voor dit mooie land, bewogen door warmte en waarden, zetten Brabantse Hoeders tezamen zich in, koesteren de cultuur en natuur, het hart van Brabant”, leest ze. Het is een wonder dat ze hier vandaag staat. ,,Ik heb een ernstige vorm van kanker en de prognoses waren niet zo best.”

Haar liefde voor Brabant straalt van haar gezicht. ,,De Brabantse schoonheid. Het is zo’n authentiek gebied.” Maar dat zit volgens haar ook in de sociale aspecten. ,,Er is een enorme betrokkenheid van mensen. Het leven zo mooi mogelijk voor elkaar proberen te maken, er voor elkaar zijn.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Het Hoedersbankje in Oisterwijk. © Alegria Ioannidis

Hoog in het vaandal

Commissaris van de Koning, Wim van de Donk is aanwezig om het bankje te onthullen. ,,Het is een groep die kunst en cultuur hoog in het vaandel heeft staan en dat niet alleen met woorden doet.” De Hoeders komen namelijk ieder jaar weer met een vernieuwend Brabant-breed project. Zo organiseren ze volgend weekend het Festival van de Brabantse Humor tijdens The Funniest Festival Ever in Den Bosch. ,,En ken je Jacques Brel?”, vraagt Spapens. ,,Zijn liedjes zijn hartstikke moeilijk, maar wij hebben ze een tijd geleden vertaalt in Brabantse Dialecten.” Hiervoor organiseerde de stichting een concertreeks en kwamen er cd’s uit.

Maar ook in het kader van de huidige coronacrisis heeft de groep wat bedacht. ,,Het mondkapje is nu echt een modeproduct aan het worden. Dus een paar maanden geleden hebben we er een paar uitgebracht met een Brabantse vlag”, vertelt hij trots.

En dan is het moment daar: onder toekijkend oog van de Oisterwijkse burgemeester Hans Janssen en alle Hoeders trekt Van de Donk het rood-wit geblokte doek van het bankje. ,,Als ik hier later ga zitten, hoop ik de eigenwijsheid en de ondeugendheid van de Hoeders te voelen.”