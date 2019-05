Barbiebenen, zeepokken en achttien karaats goud bij Kunstmarkt Witte Kasteel in Loon op Zand

Andere kunstmarkten

De meeste kunstenaars die op de kunstmarkt in Loon op Zand staan, zijn met hun werken ook op andere grote kunstmarkten te vinden. Een van hen is Jan van Strien uit Kaatsheuvel, van wie onlangs een moderne kapel aan de Loonse Kerkakker onthuld werd. Van Strien maakt onder andere bronzen beelden en doet dat door te beginnen met wassen figuren om een satéstok te vormen.

Thema ‘Relaties’

De kunstenaar laat zich inspireren rond het thema ‘relaties’. Mensfiguren die naast elkaar staan of zitten en op een of andere manier een relatie hebben. De hoofddeksels die de mensfiguren hebben, verschillen van grootte en vorm. “Dat zijn de hersenspinsels, het deel dat zij niet willen delen,” verduidelijkt Van Strien. Ries Jeurissen maakt werken van keramiek. Zijn specialisatie is kristalglazuur en soms verwerkt hij goud in zijn werk, zoals in een groene draak met gouden kartels op zijn rug. “Achttien karaats goud, in de oven gebakken op 1230 graden,” vertelt de Nijmeegse kunstenaar.