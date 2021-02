Bart en zijn collega’s voeren rond Hilvarenbeek strijd tegen de sneeuwduinen

Postelse Hoeve haalt binnen 13 uur 2,5 miljoen euro binnen voor ombouw horeca naar studenten­ho­tel in Tilburg

7 februari TILBURG - Het ging supersnel. In slechts dertien uur had het echtpaar Zoontjens-Mutsaers 2,5 miljoen euro binnen. Nu dat zeker is kunnen ze verder met de voorbereiding van de ombouw van horecacomplex De Postelse Hoeve tot studentenhotel.