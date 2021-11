Bart van den Oord ziet in een kip een rendier: ‘Oisterwijk heeft er een dichterbij’

Bij het nieuwe Passage Theater hebben jongeren geen langdurige verplich­tin­gen: ‘Voor een project zijn ze wel te porren’

TILBURG - Een ‘bonte mengeling’ met vier à vijf podia, haast kermisachtig. Dat is het nieuwe Passage Theater. Het maandelijks podium in theater/café Bleyemakerij De Boemel biedt jongeren een plek waar ze hun kunsten kunnen vertonen. Komend weekend is de eerste editie.

19 november