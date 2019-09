Bart vermaakt kinderen tijdens file op A58 bij Oirschot: 'Veel ouders gaven complimentjes

,,Wij verveelden ons en begonnen grapjes te maken over wat we konden doen met de spellen achterin onze bus. Daarna zagen we ook nog de sippe gezichtjes van kinderen in de auto’s om ons heen.’’ Verhees en zijn personeel besloten om het spel vier op een rij te pakken en op het wegdek in elkaar te zetten. Aarzelend komen de eerste kinderen aangelopen, vragend of ze mee mogen doen. ,,Het was een hele spontane actie. De kinderen vonden het onwijs leuk. Ik denk dat we uiteindelijk met zo’n vijftien mensen aan het spelen waren. We deden zelfs jongens tegen de meisjes.’’