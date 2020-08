Bas en Jo stoppen na dertig jaar in Diessen met hun krantenwijk: ‘Telegraaf was de vuilste van allemaal’

Kaapstad eert Tilburgse Kermis met nieuw kunstwerk op Pieter Vreede­plein, Homer Simpson terug op zijn plek

13:05 TILBURG - Een hobbelpaard uit een draaimolen, maar dan om een lantaarnpaal. Sinds zaterdagochtend is het kunstwerk met een knipoog naar de Tilburgse Kermis te vinden op het Pieter Vreedeplein. Merry Go Lamppost, zoals het werk heet, is de laatste toevoeging aan de absurde, vreemde en komische straat art die momenteel in de binnenstad is verstopt voor Festival Kaapstad.