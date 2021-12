Basic-Fit in Tilburg-Noord hoeft maar helft van lockdown-huur te betalen

Suzan Mandema­kers lijsttrek­ker VVD Loon op Zand; fractie­voor­zit­ter Richard de Kort stopt ermee

KAATSHEUVEL - Suzan Mandemakers is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart lijsttrekker van de VVD in Loon op Zand. Mandemakers die in oktober tot wethouder werd benoemd, zat daarvoor ruim zeven jaar in de gemeenteraad.

