Basisscholen mogen maandag weer open: Leraren willen wel, maar er is ook twijfel

Ja, de intentie is er wel om alle basisscholen in Tilburg maandag gewoon te openen. Maar twijfels en onzekerheid over de regels maken het nog maar de vraag of dat overal lukt, stelt Marius Liebregts. Namens de onderwijscoöperatie T-Primair, een samenwerking van onderwijsbesturen in het basisonderwijs in Tilburg, probeert Liebregts komende dagen duidelijk te krijgen hoe een veilige heropening moet. ,,Je kunt niet zomaar de deuren openen, dat staat wel vast. Het allerbelangrijkste is dat dit veilig gebeurt", stelt Liebregts namens vrijwel alle basisscholen in Tilburg. ,,Nu zijn er nog veel te veel losse eindjes.”