Basisschool De Wegwijzer bestaat 30 jaar en trakteert leerlingen op leuke, inspirerende workshops

"De leerlingen hebben inspraak gehad in het feestelijk programma. Ze wilden workshops en het moest sportief, cultureel en creatief zijn", zegt 'juf' van het eerste uur, Angelique de Ridder. Ze herinnert zich nog goed hoe het allemaal begon in 1989. Op een aantal woningen na was de aan de Giekerkstraat gelegen basisschool omringd door bouwgrond. "We zijn begonnen met 18 leerlingen, waarvan 11 kleuters. Alles was gloednieuw. Een volledig ingericht gebouw was op twee lokalen na niet in gebruik. Dat was heel bijzonder."