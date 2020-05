Basisschool De Wegwijzer wil leerlingen aan het kraanwater krijgen én van de kartonnen pakjes af

,,Water drinken is fijn, gezond en lekker. Maar het is ook een stukje milieubewustzijn. We willen dat kinderen zelf zoveel mogelijk water drinken, zodat we zo min mogelijk afval hebben van drinkpakjes en plastic", zegt initiatiefneemster 'juf' Dagmar Eskens (31).

Kort voor het sluiten van de scholen wegens corona stond er een inzamelactie gepland, waar leerlingen een week lang hun eigen wegwerpdrinkpakjes en -flesjes zouden verzamelen en geconfronteerd zouden worden met hun eigen afvalberg. Maar met het sluiten van de scholen in maart viel zowel de inzamelactie als de feestelijke opening van het watertappunt in het water. Dus geen honderden enthousiaste kinderen bij elkaar op het schoolplein, maar kleine groepjes die per klas het tappunt uittesten, bewonderen en noodzakelijke coronamaatregelen krijgen opgelegd.

Nog niet onder de kraan hangen

,,Wat er nu bijkomt, is dat we extra rekening houden met de hygiëne. Het advies van de GGD is ook dat de hygiëne vooropstaat. Het gaat er vooral om dat kinderen niet met hun mond tegen het kraantje komen, maar verder kunnen ze er lekker uit drinken. Al mag het fonteintje pas gebruikt worden als corona voorbij is. En ze moeten ervoor zorgen dat als ze naar buiten gaan en voordat ze weer naar binnen gaan, hun handen goed wassen", aldus Eskens.

Hoewel de gemeente Tilburg uit voorzorg tijdelijk de in totaal 24 watertappunten in de openbare ruimte heeft gesloten, zijn er volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen aanwijzingen dat tappunten bijdragen aan het verspreiden van het coronavirus. Een watertappunt op een afgesloten schoolplein brengt volgens het RIVM dan ook geen risico's met zich mee. ,,Er zit geen virus in kraanwater, dat weten we met zekerheid. Je moet er natuurlijk ook weer niet met je mond boven gaan hangen, maar aan de andere kant: er zit waterdruk op, dus het water zal naast het tappunt vallen", aldus een woordvoerder van het RIVM.

Dorst lessen

Coronamaatregelen of niet, voor de leerlingen zelf is het watertappunt niet meer dan een leuke gadget op het schoolplein, waar ze op warme dagen na een potje voetbal hun dorst kunnen lessen. Glunderend lopen ze een voor een naar de tap en kijken geconcentreerd hoe hun bidon zich langzaam vult met stromend water. Zo ook Stijn Kollenburg (11), die het 'verbod' op drinkpakjes begripvol voor lief neemt: ,,Het is wel jammer, maar ik snap het wel. Water is erg gezond en als we dit niet doen, is er meer afval.”