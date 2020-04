Basisschool Prinsenbos groeit uit zijn jasje

Locatieleider Kristel Borghs zegt dat met name de afgelopen weken het aantal leerlingen fors is toegenomen. ,,Vooral in februari en maart was er sprake van een explosieve groei. Nu hebben we altijd wel te maken met flinke schommelingen in de leerlingenaantallen, maar de verwachting is dat het aantal op ongeveer ditzelfde hoge niveau blijft. Reden dat we met de gemeente verschillende scenario's bespreken over hoe we hier een oplossing voor kunnen vinden.”