Bastiaansen en Slabbekoorn: vrienden sinds het voetbalinternaat van Willem II

Automobi­list slaat over de kop na rijden tegen bomen en lantaarn­paal in Oisterwijk

25 september OISTERWIJK - Een automobilist heeft zaterdagochtend vroeg aan de Bedrijfsweg in Oisterwijk een ravage aangericht bij een eenzijdig ongeluk. De man miste een bocht, ramde twee bomen en een lantaarnpaal en sloeg daarna over de kop de sloot in met zijn wagen.