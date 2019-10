BD-poll: één centrale vuurwerkshow Tilburg met algeheel verbod in de stad ‘wint’ nipt

Aanleiding voor peiling is het plan dat burgemeester Weterings vorige week presenteerde over het gebruik van vuurwerk tijdens de oudejaarsviering van 2020 op 2021.

Hij legt de gemeenteraad vier scenario's voor: een centrale vuurwerkshow, alleen in het gebied daaromheen een verbod (kreeg 6 procent van de stemmen in de BD-poll); doorgaan op bestaande weg: vuurwerk mag overal, behalve in enkele vuurwerkvrije zones (26 procent); vuurwerkshows op meerdere plekken in de stad en verder overal een vuurwerkverbod (31 procent); en een centrale vuurwerkshow met een vuurwerkverbod in de hele stad (36 procent).