Beachy Tilburg moet sluiten: ‘Onze jongensdroom spat uiteen’

Sproeien met slootwater is vanaf nu verboden in groot deel van Brabant, ‘Elke druppel telt!’

17:28 BOXTEL/EINDHOVEN - Het water mag dan af en toe met bakken uit de lucht vallen, toch is het sproeien van water uit beken of sloten per vandaag, zaterdag 19 juni, verboden in bijna het gehele gebied van waterschap De Dommel. Het gaat onder meer om Eindhoven, Tilburg en Boxtel. Al eerder gold zo'n verbod in een groot deel van West-Brabant.