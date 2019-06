Bedaux-panden in Sluis worden monument

Het gemeentebestuur is voornemens elf woningen, panden en woningcomplexen van de hand van Jos. Bedaux (1910-1989) aan te wijzen als gemeentelijk monument. Eerder al was zijn landbouwhuishoudschool in IJzendijke en de brandweerkazerne in Sluis tot monument verheven.

Veel panden verminkt

‘Bedaux poogde door variatie in bebouwing de sfeer van Sluis als historisch ontwikkelde stad op te roepen. Dit deed hij door gebruik te maken van verschillende stijlen door elkaar heen', zo staat te lezen in een rapport over het onderzoek naar zijn werk. Veel panden bleken in de loop der jaren door verbouwingen en aanpassingen tezeer verminkt om nog voor de status van monument in aanmerking te komen.