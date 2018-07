Bedrijven in regio komen vakantiekrachten te kort

Woede om 'schandali­ge' tweet van voorzitter VVD Tilburg na verwoeste attractie Uden: 'U discrimi­neert ons'

9:01 UDEN/TILBURG - Fractievoorzitter van VVD Tilburg Joost Möller heeft zich de woede op de hals gehaald van Nederlandse kermisexploitanten. De voormalig kermiswethouder suggereert op Twitter dat de Duitse kermisattractie Encounter, die donderdagnacht afbrandde in Uden, waarschijnlijk in brand is gestoken door een jaloerse Nederlandse kermisexploitant.