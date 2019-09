Bedrijvenhotels Tilburg: de snelweg tegen de Spoorzone

Rotte kies Oude Markt wordt opgekalefa­terd: ‘Het zag er niet uit’

10:53 Do 12 sept: Er was veel droefenis over het stukje Heuvelstraat tegenover de Oude Markt, maar beetje bij beetje mag het zieltogende stukje stadshart van de beademing. Het hoekpand op de Langestraat stond jaren leeg, maar werd vorig jaar door de zaak Kids Love Sneakers opgeknapt en ingevuld. Nu is het buurpand - lang geleden Van Leest - aan de beurt.