Bedrijventerrein bij Kerkhovense molen terug op de agenda in Oisterwijk

Verpauperd bedrijven­ter­rein kan in Oisterwijk voor honderden woningen wijken

12 december OISTERWIJK - Oisterwijk ziet kans om een verpauperd stuk van bedrijventerrein Kerkhoven in een woonwijk om te vormen. Een gebiedsvisie voor Nijverheidsweg en Ambachtstraat is in de maak. De provincie is volgens wethouder Peter Smit enthousiast over de transformatie.