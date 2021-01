Bedrijventerrein Mierbeek-Noord in Esbeek komt er wel, onder voorwaarden

HILVARENBEEK/ESBEEK - Drie keer is inderdaad scheepsrecht gebleken. Een meerderheid van de gemeenteraad van Hilvarenbeek gaat eind deze maand toch instemmen met het ontwikkelen van bedrijventerrein Mierbeek-Noord in Esbeek. Onder voorwaarden.

Tot twee keer toe hebben de Gemeenschapslijst en HOI Werkt tegen het uitbreiden van het huidige bedrijventerrein Mierbeek in noordelijke richting gestemd. Donderdagavond was een keerpunt. De twee fracties zijn bereid om mee te denken met VVD, CDA en LEV. Die hadden via een amendement opgeroepen om met Mierbeek-Noord akkoord te gaan.

,,Het amendement is een poging om de patstelling te doorbreken. We hebben goed naar inhoud gekeken en zijn bereid om in gesprek te gaan over een compromis", zei Gon Boers (HOI Werkt). ,,Besluiten zijn niet altijd in beton gegoten. Soms is het nodig om daarop terug te komen. Een breed gedragen besluit van de hele gemeenteraad is beter", verwoordde Jos Abrahams het standpunt van Gemeenschapslijst.

Eigenlijk geen andere keus

VVD, CDA en LEV hadden het in een heel uitgebreid gemotiveerd amendement al uitgelegd. Eigenlijk is er geen andere keus dan Mierbeek-Noord. Uit een onderzoek naar plekken om bedrijventerreinen in te richten zijn verschillende locaties benoemd, maar het is maar de vraag of de provincie daar ooit mee gaat instemmen. Dat blijkt uit een ambtelijk memo dat gisteren werd ingebracht.

Daarin staat dat de provincie wil dat er alleen voor bedrijven wordt gebouwd naar behoefte. En dat nieuw bedrijventerrein moet aansluiten bij zogenoemd 'stedelijk gebied'. Alleen Mierbeek-Noord valt daaronder.

Niet 1, maar 3 opties voor Reyrink en Roozen van Hoppe

Volledig scherm Uit een bewonersbrief die vandaag is verspreid over de bedrijfsverplaatsing Reyrink en Roozen van Hoppe. De dikke rode lijn is de A58. Optie 4.1 was het uitgangspunt voor de bedrijven en voor de gemeente Hilvarenbeek. Nu moeten dus de andere twee locaties ook worden onderzocht. © Gemeente Hilvarenbeek De bedrijven Reyrink en Roozen van Hoppe willen van Haghorst naar de Ambrosiusweg verhuizen. De gemeente werkt al langer voor een bedrijventerrein daar. Nu heeft de provincie gezegd dat er nog twee locaties onderzocht moeten worden: een meer ten zuiden-westen van die Ambrosiusweg en de locatie Hilverhoeve aan de oostelijke zijde van de N269.

HOI Werkt blijft een beetje aanhikken tegen die uitbreiding van bedrijventerreinen in Hilvarenbeek. Boers: ,,We willen duurzaam voedsel produceren, we willen wonen, we willen ruimte voor landschap, we willen zoveel in onze openbare ruimten. Alleen al vanwege de stikstofproblematiek moet het anders. Moeten we niet verder verstenen, in elk geval niet zonder compensatie.”

Het is dus met heel veel aarzeling dat de partij nu wel overstag gaat. ,,Het mag geen geval van Rupsje Nooitgenoeg worden. Drie hectare is de max bij Mierbeek en omwonenden mogen geen overlast ervaren", eiste Boers. De Gemeenschapslijst wil daarover aan tafel met de vijf partijen.

Dat gesprek komt er. Tot tevredenheid van Ondernemend Hilvarenbeek en wethouder Ted van de Loo. En ongetwijfeld tot verdriet van de mensen die aan de Esbeekseweg wonen. Hoewel die wel aangeven in elk geval mee te willen praten.