Bedrijvigheid in de wijk blijft belangrijk voor groeiend Tilburg

Je vindt ze in een uithoek van Stokhasselt of midden in Broekhoven, aan de rand van Dalem-Zuid of centraal in Het Zand. Verspreid over de hele stad liggen zeventien zogenaamde binnenwijkse bedrijventerreinen, gelegen in of in de directe nabijheid van Tilburgse woonwijken. Soms vormen ze het levendige hart van een buurt, soms vallen ze nauwelijks op. Maar voor al die bedrijvenparkjes geldt volgens wethouder Bas van der Pol (D66) dat ze onmisbaar zijn. ,,Samen maken ze stad”, zegt hij. ,,Je vindt er de meubelzaak, de fietsenmaker, nagelsalon of fitness en ze vertegenwoordigen een enorme waarde voor de gemeenschap.”