Beek Bezorgt voor tientallen bedrijven: maaltijden, wijn, kleding enzovoorts

Het Draaiend Huis en Het Wiel in top 100 kunstwer­ken in openlucht

17 maart TILBURG - Het Draaiend Huis van John Körmeling is opgenomen in de lijst van honderd belangrijke kunstwerken in de openbare ruimte in Nederland. De lijst met sleutelwerken is samengesteld door BK-informatie, een vakblad voor kunstenaars. Het Wiel van Gerrit van Bakel uit 1989 staat ook in de lijst.