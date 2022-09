Beek of sloot: een van de vele kwesties in het buitengebied van Oisterwijk

VIDEO | Kevin Hofland: ‘Een gelukkig goaltje, maar dat dwongen we wel af’

Willem II-trainer Kevin Hofland was niet in jubelstemming na de moeizame 1-0 overwinning van zijn ploeg tegen Jong AZ. Daarvoor ging er met name voorin nog te veel niet goed. ,,Maar het allerbelangrijkste zijn de drie punten en die hebben we.”

16 september