‘Beekdal’ door raad van Oisterwijk op de lange baan geschoven

Een nieuw medisch centrum in Hilvaren­beek ‘ja’, maar ‘nee’ voor het bod van de huisartsen

10:33 HILVARENBEEK - Hoe, daar zijn de raadsfracties het nog niet over eens, maar ze willen wel allemaal dat aan de John F Kennedylaan in Hilvarenbeek een medisch centrum wordt gebouwd. Verder is er discussie over hoe het groen in de nieuwe wijk bij dat centrum wordt ingericht.