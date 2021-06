Beekdal Park is ‘een beetje aan het verzanden’, klaagt de PGB in Oisterwijk

Bestuursak­koord Tilburg blijft heilig ondanks miljoenen­op­ga­ve, ‘We blijven investeren in de stad’

4 juni TILBURG - De gemeente Tilburg mag dan afstevenen op een structureel tekort van 16,6 miljoen euro in 2025, aan de ambities in het bestuursakkoord wordt niet gemorreld. Het college blijft investeren in de stad. Een aantal besparingen en maatregelen, waaronder een lichte verhoging van de woonlasten, moet dat mogelijk maken.