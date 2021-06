Beekse Afghaan vreest voor zijn school als buitenlandse troepen vertrekken: ‘Taliban accepteert niet dat meisjes onderwijs krijgen’

Raad van State zet plan 35 patio’s Reeshofwei­de toch in de wachtkamer

27 juni DEN HAAG/TILBURG - De gemeente Tilburg moet toch gaan onderzoeken of de kopers van 35 patio’s in Reeshofweide niet te veel overlast hebben van piekgeluiden afkomstig van twee containeroverslagbedrijven aan de overkant van het Wilhelminakanaal. Dit bepaalde de Raad van State woensdag in een tussenuitspraak over het bestemmingsplan.