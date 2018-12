Beekse Bergen beleeft bewogen jaar met een chagrijnige zeearend en dom Frans gezin

Ze was wel eens eerder weggevlogen, de 29-jarige zeearend Lady Maya. Dan had ze even geen zin in de roofvogelshow, maakte ze een grote zweefvlucht over de Beekse Bergen om vervolgens ergens in de bosrand van het park te gaan zitten. Maar altijd wisten haar vaste verzorgers haar wel weer terug te vinden. ,,Dat is meestal niet zo moeilijk”, vertelt verzorger Robin Meijer. ,,Zo’n zeearend is net een kip. Zodra de schemering invalt gaan ze ‘op stok’ zitten. Dan is het zaak om de volgende ochtend klaar te staan met een stukje aas. Dan komen ze vanzelf terug.”



Maar niet op die ene dinsdag in februari. Na een ruzie met een stel agressieve meeuwen is Lady Maya er even helemaal klaar mee. De toch al wat humeurige dame, een van de iconen van het Beekse safaripark, gaat er vandoor en laat zich niet meer zien. ,,Dan gaat er veel door je hoofd”, zegt Meijer. ,,Ik verzorg haar al dertien jaar, ze is toch een beetje mijn vriendin geworden. En Lady Maya is al bijna 30 jaar oud. Wat als ze een hartstilstand krijgt?”