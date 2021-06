Beekse Bergen pakt de draad weer op na grote brand, afbreken en opbouwen: ‘Pop-up restaurant is al ingericht’

Roemeense weer vrij na inval Insulinde­straat, politie verwacht geen aanhoudin­gen meer

14 juni TILBURG - De 25-jarige Roemeense vrouw die vrijdagnacht werd gearresteerd bij een politieactie in de Insulindestraat in Tilburg is weer op vrije voeten gesteld. Er worden geen nieuwe aanhoudingen meer verwacht in verband met de inval, waarbij de politie met een ongewoon grote inzet aanwezig was.