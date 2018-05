Beelden tonen hoe 14-jarige jongen zwaar wordt mishandeld in Tilburg, vechtersbazen gezocht

De 14-jarige jongen heeft twee dagen na de ernstige mishandeling aangifte gedaan. Hij hield onder meer een gescheurde trommelvlies aan de knokpartij over. ,,Ze hebben hem flink te grazen genomen”, vertelt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage. ,,Een jeugdagent uit de wijk is op de hoogte en ondersteunt de jongen waar mogelijk.”

De recherche doet onderzoek en heeft de beelden, die onder meer op Dumpert circuleren, veiliggesteld. Over de achtergrond van de vechtpartij doet de politie vooralsnog geen mededelingen. ,,De jongen ging daar met vrienden voetballen en raakte in gevecht met een ander groepje. Verder willen we in het belang van het onderzoek weinig over de toedracht kwijt.”