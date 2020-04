Beelden van bijzondere aanhouding: Tilburgs duo wordt via speciale procedure in de boeien geslagen

Conflict Leyhoeve Tilburg en huurders over servicekos­ten loopt hoog op

27 april TILBURG - Een conflict over de servicekosten op woonlandschap de Leyhoeve in Tilburg is naar een hoogtepunt gestegen. De top van de Leyhoeve heeft het bestuur van de huurdersvereniging aansprakelijk gesteld voor mogelijke reputatieschade. Dat bestuur op zijn beurt heeft de zaak per direct in handen gegeven van een advocaat.