Beeldhouwen was voor Charles Vergouwen in jezelf graven

Vondst waterput naast Sint Petruskerk verrast Hilvaren­beek

16:24 HILVARENBEEK - Tijdens de aanleg van de fietsenstalling naast de Sint Petruskerk in Hilvarenbeek is een oude waterput aangetroffen. Het is nog onduidelijk wat er precies mee gaat gebeuren, maar voor lokale heemkundigen en (amateur-)archeologen is de vondst alvast een feestje.