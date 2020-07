Beethoven op de fiets: drie concerten in Tilburg in twaalf kilometer

,,De muziek tilt me op uit mijn gewone, dagelijkse zijn. Het maakt me gelukkig”, vertelt Aleid Fokkema na afloop van het laatste Beethoven uitvoering. ,,Het is fijn om weer een keer bij een live concert te zijn.” Vanmorgen om 11.00 uur zijn ze begonnen met hun fietstocht langs het Cenakel, Villa de Vierjaargetijden en het Museum voor Naastenliefde Peerke Donders. Op iedere locatie wachtten andere muziekinstrumenten op hun publiek. Zo was er een blaasoctet, een opera met piano en een strijkkwartet, allemaal bestaande uit vooraanstaande Tilburgse musici.

Evelien Holster bedacht en organiseerde Beethoven op de fiets. ,,Het is tweehonderdvijftig jaar geleden dat Beethoven overleed, daar wilde ik iets mee doen. Binnen de coronaregels natuurlijk.” De musici blijven zitten en het publiek verandert van locatie. ,,Ik wilde graag de mensen uit de stad ondersteunen, deze middag is echt voor en door Tilburgers.”

Van de muzikanten tot het publiek en van de broodjes voor de lunch tot de drukker van de flyers, iedereen komt uit Tilburg. Er was zo veel animo voor Beethoven op de fiets, dat Holster ook op zaterdag drie groepen van dertig mensen ontving. ,,In totaal waren er honderdtachtig mensen!”

Normaal naar dancefestivals

Rob van der Westen is na afloop erg enthousiast. Gedurende het concert bewoog hij constant met zijn vingers op de muziek. Op de vraag of hij regelmatig naar Beethoven luistert, antwoordt hij lachend: ,,Ik luister eigenlijk nooit naar klassieke muziek.” Zijn vrouw Sylvia zit naast hem. ,,Normaal gaan wij naar dancefestivals, zoals Best Kept Secret”, grinnikt ze.

De grote componisten als Beethoven, Bach en Vivaldi kennen de twee wel. ,,Vaak uit films”, geeft Rob toe. ,,Er mag zeker wel een tandje bij qua kennis.” Sylvia’s favoriete concert van de dag was de opera. ,,We zijn wel eens eerder bij een opera geweest in de schouwburg. Het lijkt me heerlijk om zo te kunnen zingen.” Als er een tweede editie van Beethoven op de fiets komt, zijn ze zeker weer van de partij. ,,We hebben tijdens de fietstocht een mooi stukje Tilburg gezien. Zo leer je je stad beter kennen, en Beethoven natuurlijk.”

,,Sommige speciale stukken in de muziek vallen me nu pas op. Hoe heeft die man dat toch allemaal bedacht? Zo knap!”, zegt Jan Hes, die erg onder de indruk is. ,,Muziek is vaak onvoorspelbaar. Iedere keer ontdek je weer iets nieuws.” Zijn vrouw Margeet genoot van het feit dat er op iedere locatie andere muziekinstrumenten klonken. ,,Het was lekker afwisselend.”