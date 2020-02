Beetje dom van Tango: Slimme Donderdag Deal blijkt een fopspeen

OISTERWIJK - ‘De slimste keuze’ is tanken op donderdag. Dat vertrouwt het onbemande tankstation van Tango in Oisterwijk automobilisten op de Ambachtstraat toe.

Een van hen vertrouwde het niet en belde het Brabants Dagblad. Op woensdag was de prijs voor een liter Euro 95 even hoog als op donderdag, had de man geconstateerd. En vrijdag stond hij nog altijd op 160,9 cent. Wat nou ‘Slimste Donderdag Deal'?

Deal is afgeschaft

De perswoordvoerder van Tango beaamt dat de donderdag in Oisterwijk niet profijtelijker is dan de rest van de week. ,,Onze Slimste Donderdag Deal kan voor een liter benzine wel 3 cent goedkoper zijn. Maar sinds kort hebben we hem in Oisterwijk afgeschaft. De korting op onze adviesprijs is nu alle dagen maximaal. Momenteel is dat 15 cent.”

Quote We zijn er nog niet aan toegekomen om de banner weg te halen Woordvoerder Tango

Allemaal goed en aardig, maar waarom dan nog klanten lokken met die ‘slimste keuze'. ,,We zijn er helaas nog niet aan toegekomen om de banner weg te halen. Misschien gaat dat vandaag nog gebeuren.”

Naar Total dan?

Is het misschien slimmer om iets verderop bij Total Express aan de Sprendlingenstraat te tanken? Nee, die moeite blijkt niet te lonen. Ook bij Total staat een liter Euro 95 deze vrijdag op 160,9 cent per liter.

Nota bene: net over de grens bij Van Raak in Poppel bedraagt de prijs 141,6 cent per liter.

