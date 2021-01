Beetle vliegt in brand door technisch mankement in Tilburg

Trouwen waar je wilt in Hilvaren­beek nu nog makkelij­ker

7 januari HILVARENBEEK - Het is voortaan makkelijker om te trouwen op elke willekeurige plek naar keuze in Hilvarenbeek. Het college van B en W heeft meer vaste trouwlocaties aangewezen. Overigens mag je al jarenlang trouwen waar je wil, of dat nu de achtertuin of de Beekse Bergen is, maar de papieren rompslomp wordt kleiner. ,,Wel op vaste grond natuurlijk, skydivend trouwen wordt lastig”