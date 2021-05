Begeleidster Amarant die tienduizenden euro's verduisterde van patiënt krijgt taakstraf

Roep om 50 kilometer op Ring­baan-Zuid zwelt weer aan na dodelijk ongeval

7 mei TILBURG - Na het ongeluk van afgelopen dinsdag in Tilburg, waarbij de 12-jarige Jayden van Lieshout om het leven kwam, laait een aloude discussie weer op: moet de maximum snelheid op de Ringbaan-Zuid worden teruggebracht van 70 naar 50 kilometer per uur? Als het aan de fractie LST ligt wel, maar zo simpel is dat niet.