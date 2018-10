Begin 2019 met de lift naar het perron op station Reeshof

Een illegaal schuurtje? Soms kan dat wel, soms niet in Goirle

9:11 GOIRLE - Als een opa zijn boomhut van de gemeente Goirle moet afbreken dan is dat sneu. Als iemand een forse schuur bouwt in het buitengebied, dan is dat schande. Maar waar ligt de grens dan? ,,Het is niet zwart of wit.”