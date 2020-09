Beginnend bestuurder (22) rijdt bijna honderd kilometer te hard in Tilburg met gehuurde auto

Video Adrie Koster: ‘Slechte voorberei­ding Heerenveen wil niet veel zeggen’

10 september Willem II-trainer Adrie Koster is er uiteraard van op de hoogte dat SC Heerenveen, zaterdag de eerste tegenstander van zijn ploeg in de eredivisie, in de voorbereiding alle oefenduels heeft verloren. ,,Maar daar is het de voorbereiding voor", aldus de Zeeuw.