Beginnende bosbrand in Berkel-Enschot had ‘veel erger kunnen aflopen’, brandweer rukt groots uit

BERKEL-ENSCHOT - Een beginnende bosbrand is vrijdagmiddag op tijd geblust door brandweerlieden bij de Hoevense Kanaaldijk in Berkel-Enschot. De brandweer rukte groots uit, vanwege de droge natuur. ,,De bosbrand had veel groter kunnen worden, als we er niet zo op tijd bij waren geweest”, laat de Veiligheidsregio weten.

De brandweer kwam rond 15.10 uur met vier blusvoertuigen en twee brandweerwagens naar de beginnende brand. ,,Bij elke melding gaan we al meteen met minimaal vier blusvoertuigen erop af, zonder dat we weten of het een grote brand betreft.” De Veiligheidsregio laat weten dat dat uit voorzorg gebeurt, om te voorkomen dat een brand onbeheersbaar wordt.

Volledig scherm Beginnende bosbrand geblust in Berkel-Enschot. © Toby de Kort

De brand was ontstaan bij een hut in het bos. Bomen in de omgeving waren gekapt, maar kampvuurresten werden niet aangetroffen. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Uit nader onderzoek moet blijken of de brand is aangestoken.

Volgens de Veiligheidsregio was de brand snel onder controle. Hij ontstond rond 15.00 uur en het sein brand meester werd om 15.40 uur gegeven.

Veel branden in gortdroge natuur

In de Brabantse natuur is het gortdroog. Donderdag was de verwoestende brand in De Peel pas onder controle, na dagen van brand. In Moergestel woedde dinsdag ook een zeer grote brand. Een dag nadat de brand daar onder controle was, waren er nog vijftig brandweerlieden actief met nablussen.

